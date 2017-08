Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "provavelmente vai acabar" com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, com o México e o Canadá, cujas negociações começaram na semana passada.

"Tenho de ser honesto (...) pessoalmente não creio que podemos alcançar um acordo porque se aproveitaram de nós e de uma forma muito má. Eles fizeram grandes negócios: os dois países, especialmente o México. Não creio que possamos alcançar um acordo", disse Trump num comício em Phoenix, Arizona, na terça-feira.

"Creio que provavelmente terminaremos com o tratado", sublinhou, o presidente dos Estados Unidos.