Actualidade

As autoridades francesas apresaram uma traineira com pavilhão português, no porto de Lorient, pela pesca de 30 toneladas de atum rabilho e tubarão-sardo, disseram à AFP fontes oficiais.

"Detetamos 30 toneladas de atum rabilho e também tubarão sardo, cuja pesca está proibida", disse à France Presse Kristell Siret-Jolive da Direção do Departamento dos Territórios e do Mar (DDTM, em francês), de Morbihan.

Segundo a AFP, o pesqueiro "Vila do Infante", de 25 metros, proveniente do porto de Sagres, encontrava-se há uma semana a 100 milhas náuticas (cerca de 200 quilómetros) ao largo de Lorient, na Zona Económica Exclusiva de França, na costa atlântica.