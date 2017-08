Angola/Eleições

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desejou hoje que as eleições em Angola decorram com tranquilidade e que possam fortalecer a democracia e o pluralismo partidário naquele país.

"É um dia muito importante para Angola, certamente. É um dia em que o povo se pronuncia, vai às urnas. O que nós desejamos é que o ato eleitoral decorra com toda a normalidade, com toda a tranquilidade, e que daqui possa nascer um fortalecimento da democracia e do pluralismo partidário em Angola", afirmou Assunção Cristas.

Falando aos jornalistas durante uma visita ao bairro do Condado, em Lisboa, na qualidade de candidata à Câmara de Lisboa, a líder centrista referiu ainda que o deputado do partido Pedro Mota Soares se encontra em Angola enquanto observador das eleições.