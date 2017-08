OE2018

A reunião de hoje de manhã entre o Governo e o BE para negociar o Orçamento do Estado para 2018 não se realizou devido a um impedimento pessoal por parte do executivo, confirmaram à agência Lusa as partes envolvidas.

Por motivos de agenda, "a reunião acontecerá na próxima terça-feira", de acordo com fonte oficial do BE.

A notícia do adiamento da reunião para negociações do OE2018 foi avançada pela edição online do jornal Público, tendo o gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, confirmado à agência Lusa que o motivo que levou a este cancelamento foi uma "indisponibilidade pessoal" por parte do executivo.