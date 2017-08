Macau/Tufão

Os Serviços Meteorológicos e Geológicos de Macau desativaram hoje todos os sinais de tempestade tropical, depois da passagem do tufão Hato que causou pelo menos cinco mortos e 135 feridos no território.

"Os sinais foram todos" retirados às 21:30 (14:30 em Lisboa), de acordo com a página na Internet dos serviços.

Às 18:30 (11:30 em Lisboa), as autoridades baixaram o sinal de tufão de 08 para 03, à medida que o Hato começou a afastar-se do território. Às 16:00, o Hato já se encontrava a cerca de 110 quilómetros a noroeste de Macau, já no interior da China.