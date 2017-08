Actualidade

Vários investigadores de todo o mundo irão apresentar os seus projetos na área das ciências sociais na quinta-feira em Cascais, entre os quais está um modelo para fazer previsões sobre risco de desemprego.

Os projetos são o resultado de um programa de verão da Universidade de Chicago que se realizou este ano pela primeira vez na Europa, na Nova School of Business and Economics, onde durante 3 meses, 18 estudantes, aspirantes a cientistas de dados, analisaram bases de dados e desenvolveram soluções para problemas com grande impacto social.

Fonte da organização da iniciativa disse à agência Lusa que os sistemas de recomendação para enfrentar o desemprego de longo prazo foram desenvolvidos em parceria com Câmara Municipal de Cascais e tiveram como objetivo criar um modelo que ajudasse a identificar quem corre o risco de se tornar desempregado, com base em dados demográficos e histórico de desemprego, nomeadamente os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional.