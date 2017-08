Actualidade

O português Francisco Belo conquistou hoje a medalha de ouro no lançamento do peso das Universíadas de Taipé, a decorrer até 30 de agosto, estabelecendo um novo recorde pessoal, ao lançar o engenho a 20,86 metros.

Depois da medalha de prata conquistada por Rui Bragança em taekwondo, na categoria de -58 k, que perdeu o combate da final com o indiano Hadi Tiranvalipour, por 7-5, esta é a segunda medalha para Portugal nas Universíadas de Taipé.

Francisco Belo chegou ao ouro com um lançamento de 20,86 metros, alcançado no terceiro ensaio, impondo-se ao polaco Konrad Bukowiecki, com 20,16, e ao romeno Andrei Marius Gag, com 20,12, respetivamente segundo e terceiro classificados.