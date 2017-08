Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão de hoje a perder 0,35% para 5.173,09 pontos, acompanhando a tendência negativa registada nos mercados europeus de referência, com exceção de Londres que valorizou ligeiramente.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram, uma ficou inalterada e as restantes quatro subiram.

No resto da Europa, o dia também foi negativo, com as perdas a variarem entre os 0,32% de Paris e os 0,73% de Madrid. Londres avançou leves 0,07%.