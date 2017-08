Actualidade

O português Ricardo Santos concluiu hoje na primeira posição, empatado com o espanhol Borja Virto, a primeira volta do Rolex Trophy, torneio que decorre na Suíça e pontuável para o 'challenge' Tour, a segunda divisão do golfe europeu.

Ricardo Santos concluiu a volta com 66 pancadas, tendo marcado seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par).

O espanhol Borja Virto também soma 66 'shots', entregando um cartão com seis 'birdies', um 'eagle' (duas abaixo) e um 'bogey' (uma acima).