Actualidade

O conselho de redação (CR) da Visão lamentou hoje a "profunda alteração estratégica" da Impresa numa altura de "recuperação assinalável" e solidarizou-se com a direção editorial da revista para "procurar soluções que viabilizem o futuro da publicação".

A Impresa, dona da SIC, do Expresso e da Visão, admitiu hoje vender títulos, no âmbito de um "reposicionamento estratégico" da sua atividade, que passa por uma "redução da sua exposição ao setor das revistas e um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital".

Numa nota enviada à redação da Visão a que a Lusa teve acesso, o CR lamentou "as incertezas" que esta decisão da administração da Impresa "acarreta sobre o futuro quase imediato das revistas do grupo, entre as quais a Visão, a Visão História e a Visão Júnior".