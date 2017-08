Actualidade

O lucro da Sonae no primeiro semestre atingiu os 73 milhões de euros, valor que não é comparável com o resultado líquido do período homólogo de 2016, divulgou hoje o grupo.

"O resultado líquido atribuível aos acionistas ascendeu a 73 milhões de euros, beneficiando do crescimento das vendas de todos os negócios e da melhoria da rentabilidade operacional, bem como da valorização dos centros comerciais e dos menores custos financeiros decorrentes do reconhecimento da forte estrutura de capital da Sonae", refere o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Excluindo os ganhos de capital não recorrentes registados no primeiro trimestre de 2016, fruto essencialmente das operações 'sale and lease back', a evolução do resultado líquido da Sonae teria sido claramente positiva", acrescenta, adiantando que no segundo trimestre, "cuja comparabilidade não é afetada pelos itens não recorrentes, o resultado líquido atribuível aos acionistas aumentou 39,7% para 65 milhões de euros, com a melhoria de todos os indicadores operacionais e de rentabilidade".