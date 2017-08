Actualidade

A saída da União Europeia levaria a um aumento de 25% dos custos comerciais na indústria portuguesa de moldes, o que "reduziria para metade a inovação e a produtividade em 4%", revela um estudo publicado recentemente.

A conclusão consta de um 'paper' do economista Carlos Daniel Santos, publicado na edição de agosto do 'Economic Journal', intitulado 'Sunk Costs of R&D, Trade and Productivity: The Moulds Industry Case', que se foca no caso da indústria portuguesa de moldes.

Além dos ganhos de especialização inerentes, nomeadamente mais produção e mais investimento, pertencer a uma área comercial comum, no caso em concreto a União Europeia, traz ainda benefícios a nível da inovação e da produtividade porque, ao aceder a mercados estrangeiros, as empresas podem aumentar a produção e diluir os custos de inovação.