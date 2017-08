Actualidade

A greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), marcada para quinta e sexta-feira, foi desconvocada, anunciou hoje o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

O anúncio foi feito por Acácio Pereira, depois de uma reunião no Ministério da Administração Interna (MAI).

"Estão reunidas as condições para podermos suspender a greve", disse o responsável, em declarações aos jornalistas.