Actualidade

O administrador financeiro da Sonae Luís Reis considerou hoje que os resultados da empresa no semestre "são acima das expetativas" e destacou que mais de um terço das vendas do não alimentar proveem do mercado internacional.

No primeiro semestre, o lucro atingiu os 73 milhões de euros, valor que não é comparável com o resultado líquido homólogo. No segundo trimestre, o lucro subiu 39,7%, para 65 milhões de euros.

No semestre, as vendas subiram 8% para 2.603 milhões de euros, sendo que no segundo trimestre as vendas progrediram 10% para 1.324 milhões de euros.