Actualidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) vai recrutar mais 190 inspetores para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que irão juntar-se aos 45 já recrutados neste ano, anunciou o MAI, em comunicado.

O anúncio foi feito depois de uma reunião hoje à tarde com o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, que desconvocou uma greve que tinha marcada para quinta e sexta-feira.

No comunicado, o MAI diz que "foi possível aproximar as posições do Governo e daquele sindicato" e que "o sindicato entendeu os esforços realizados no sentido de reforçar os recursos humanos do SEF".