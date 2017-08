Autárquicas

O secretário-geral do PCP defendeu hoje, na apresentação do programa eleitoral autárquico a Lisboa, que estes documentos "não são instrumentos de apelo ao voto", com o candidato à câmara a apontar que não promete "aquilo que não pretende cumprir".

"Para a CDU [Coligação Democrática Unitária, que junta PCP e PEV], os programas eleitorais não são um mero elenco de propostas, mais ou menos sonoras, elaboradas para valer apenas como instrumento de apelo ao voto", disse Jerónimo de Sousa na apresentação, que decorreu junto ao Teatro Nacional de São Carlos.

Estes documentos constituem "um compromisso que se quer ver respeitado e cumprido, pelo qual se presta contas e nos quais assenta esse elemento de confiança entre candidatos e população", afirmou o líder comunista.