O Sporting qualificou-se hoje para a Liga dos Campeões de futebol, ao golear o Steaua de Bucareste, por 5-1, em jogo da segunda mão dos 'play-offs' de acesso à fase de grupos.

Uma semana depois no empate 0-0 em Lisboa, Doumbia (13 minutos), Acuña (60), Gelson (64), Bas Dost (75) e Battaglia (88) marcaram os golos da primeira vitória do Sporting na Roménia em jogos das competições europeias, enquanto Júnior Morais fez o único tento do Steaua (20).

Naquela que será a sua segunda presença consecutiva na Liga dos Campeões, o Sporting vai acompanhar o Benfica e o FC Porto, campeão e segundo classificado da Liga portuguesa em 2016/17 e ambos com entrada direta.