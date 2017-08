Actualidade

A polícia de Roterdão intercetou uma carrinha de matrícula espanhola, com várias botijas de gás, perto do local onde um concerto rock previsto para hoje foi cancelado devido a uma "ameaça terrorista", anunciou o presidente da câmara.

O condutor da carrinha foi detido e interrogado pela polícia, precisou o presidente da Câmara de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, numa conferência de imprensa na cidade portuária do oeste da Holanda.

"Não podemos afirmar neste momento se a carrinha com as botijas de gás está relacionada com a ameaça", disse o presidente da câmara.