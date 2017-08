Actualidade

Cerca de 300 veados do Parque Pampas Safari, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, vão ser abatidos devido a uma epidemia de tuberculose, anunciou na quarta-feira o Instituto do ambiente brasileiro (Ibama).

Exames realizados aos animais "demonstraram a existência da epidemia, a qual não pode ser controlada porque o parque não respeitou os padrões sanitários e ambientais" em vigor, informou o instituto.

O Pampas Safari, situado a cerca de 30 quilómetros de Porto Alegre, já foi um dos principais parques animais da região, com mais de 300 hectares e dois mil animais. Em 2013, o parque registou uma epidemia de tuberculose, estando atualmente fechado.