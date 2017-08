Actualidade

Pelo menos 15.300 foram já afetadas pelas chuvas registadas no departamento colombiano de Chocó, no noroeste do país, informaram na quarta-feira fontes oficiais.

"Aproximadamente 15.300 pessoas estão afetadas em Chocó devido às chuvas, mas está-se a fazer a verificação no terreno, pelo que o número pode variar", disse o diretor da Gestão de Risco de Desastres de Chocó, Rafael Bolaños.

Embora o nível dos rios "tenha baixado", mantém-se o controlo das bacias hidrográficas devido ao alerta na zona, disse Bolaños.