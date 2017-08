OE2018

O PEV vai estabelecer como linhas vermelhas na negociação do Orçamento do Estado para 2018 as existentes na posição conjunta com o PS como o combate às assimetrias regionais e o apoio às pequenas e médias empresas.

O PEV (Partido Ecologista "Os Verdes") reúne-se na sexta-feira com o Governo socialista no âmbito das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e, em entrevista à agência Lusa antes deste encontro, o deputado José Luís Ferreira explicou que o partido quer continuar o caminho de devolução de direitos e de rendimentos aos trabalhadores, através do descongelamento das carreiras da administração pública, da revisão das reformas e pensões e de alterações em matéria fiscal, como o regresso aos oito escalões do IRS.

"As linhas vermelhas com que "Os Verdes" olham para este cenário do OE2018 têm a ver com a posição conjunta que estabelecemos com o PS. Essa é que a linha vermelha", sublinhou.