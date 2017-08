Actualidade

O festival de Vilar de Mouros, no concelho de Caminha, abre hoje portas para levar aos palcos bandas veteranas como Jesus & Mary Chain, The Mission e Primal Scream.

Agora com o patrocínio da EDP, os concertos do renovado festival começam às 20:00 de hoje com os britânicos The Veils, que ainda este ano integraram a banda sonora da série "Twin Peaks", de David Lynch.

A seguir, voltam aos palcos nacionais os suíços The Young Gods, que atuaram em Portugal de forma regular ao longo de anos anos, estando sem lançar um disco de originais desde 2010, enquanto depois atuam os britânicos The Mission, um dos nomes maiores do movimento de rock gótico da década de 1980.