Macau/Tufão

O trânsito em Macau continua hoje condicionado em algumas zonas do território devido às operações de socorro e limpeza, na sequência da passagem do tufão Hato na quarta-feira, informaram as autoridades.

A tempestade tropical, a mais forte em 50 anos, causou pelo menos oito mortos e 153 feridos, de acordo com o último balanço das autoridades locais.

Árvores arrancadas e partidas, janelas e vidros destruídos, anúncios partidos e suspensos, e ruas enlameadas são visíveis em todo o território sujeito na quarta-feira à força do tufão Hato, que registou rajadas de vento superiores a 200 quilómetros/hora.