Actualidade

Um amigo da jornalista sueca Kim Wall, cujo torso foi encontrado numa praia no sul de Copenhaga, lembrou hoje uma "pessoa encantadora" e com uma profissional com uma carreira em "rápida ascensão".

"É muito trágico", disse à Lusa Gerry Shih, correspondente da agência noticiosa Associated Press (AP) na China, recordando que a jornalista fez "trabalhos difíceis em todo o mundo" e acabou por ter um fim "bizarro e inimaginável, próximo de sua casa em Copenhaga".

A autópsia ao torso de Wall, de 30 anos, confirmou que os braços, pernas e cabeça foram "mutilados deliberadamente".