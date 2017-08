Venezuela

O sinal do canal colombiano de televisão Caracol foi retirado na Venezuela na noite de quarta-feira por ordem do Governo do Presidente Nicolás Maduro, informou a cadeia.

"O último. A Caracol Televisión sai do ar na Venezuela por decisão de Nicolás Maduro", disse o canal através da rede de mensagens instantâneas Twitter.

Posteriormente, a estação Caracol lamentou em comunicado a decisão do Governo do país vizinho.