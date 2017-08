Angola/Eleições

O presidente da CASA-CE, Abel Chivukuvuku, convocou hoje o conselho presidencial daquela coligação de partidos angolanos para entre sexta-feira e domingo, em Luanda, para analisar "cenários prováveis" pós-eleitorais.

De acordo com uma informação daquela coligação, o conselho presidencial vai decorrer na ilha do Mussulo "com a finalidade de se proceder ao estudo das probabilidades e lançar as projeções pós-eleitoral em função dos cenários prováveis", em função das eleições gerais realizadas em Angola na quarta-feira.

A votação, que visa a eleição direta da Assembleia Nacional (220 deputados) e indireta do Presidente e vice-Presidente da República, decorreu em todo o país durante as 07:00 e as 18:00, tendo a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) constituído 12.512 assembleias de voto, que incluíra 25.873 mesas de voto, para um total de 9.317.294 eleitores em condições de votar.