Actualidade

A bolsa de Lisboa segue em terreno positivo, em linha com congéneres europeias, com as ações da EDP a animarem as negociações.

Pelas 08:50, o índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 0,13% para 5.179,71 pontos, com sete cotadas a subirem, oito negativas e cinco inalteradas.

As ações da EDP e dos CTT eram as que mais subiam, com valorizações de 0,69% e 0,64% para 3,22 euros e 5,22 euros.