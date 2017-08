Angola/Eleições

A UNITA, maior partido da oposição angolana, denunciou hoje a detenção pela polícia, de várias pessoas, em número ainda por apurar, na província do Huambo, na quarta-feira, dia do processo de votação para as eleições gerais angolanas.

A informação foi hoje avançada pelo secretário provincial do Huambo da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Liberty Chiaka, que fala igualmente em alegados disparos efetuados pela polícia para dispersar as pessoas.

A Lusa contactou o comando da provincial da Polícia Nacional do Huambo, mas não conseguiu um comentário a este caso.