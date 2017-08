Actualidade

Os canoístas Teresa Portela (K1 500) e Fernando Pimenta (K1 1.000) apuraram-se hoje para as meias-finais das respetivas categorias dos mundiais de canoagem, que decorrem em Racice, República Checa.

Também a embarcação formada por Márcia Faria e Beatriz Barros em C2 500 seguiu em frente para as meias-finais, tendo as duas canoístas concluído a sua série na quinta posição com 2.21,667 minutos. Nesta qualificação, apuraram-se diretamente para a final os vencedores de cada uma das três séries, sendo que os restantes vão disputar as meias-finais ainda hoje.

Para marcar presença na sua meia-final, Teresa Portela precisava de figurar entre as seis primeiras da sua série, tendo sido segunda com o tempo de 1.55,617 minutos, a 500 centésimos da vencedora da série, a eslovaca Ivana Mladkova.