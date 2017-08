Actualidade

A economia espanhola cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior e aumentou 3,1% em termos homólogos, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol foi superior em uma décima ao registado nos três primeiros meses do ano, refere o INE em comunicado, salientando que se trata da taxa de crescimento trimestral mais elevada desde o terceiro trimestre de 2015.

A variação mensal do PIB espanhol no segundo trimestre foi impulsionada pelo consumo interno, apesar da desaceleração do investimento e das exportações.