Actualidade

O processo sumário ao defesa do Benfica Eliseu vai ser apreciado e decidido na reunião de terça-feira do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), disse hoje à Lusa fonte do órgão disciplinar.

Questionada pela Lusa, fonte do CD afirmou que "o processo sumário a Eliseu está agendado para decisão na terça-feira", na habitual reunião semanal da secção profissional do órgão federativo, ficando o futebolista disponível para a visita dos 'encarnados' ao Rio Ave, no sábado, da quarta jornada da I Liga.

O Sporting solicitou na terça-feira à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a instauração de um auto de flagrante delito ao defesa do Benfica Eliseu, por pretensa agressão a Diogo Viana, na vitória do Benfica frente ao Belenenses (5-0), da terceira ronda do campeonato.