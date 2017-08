Actualidade

As ações da Impresa, proprietária da SIC, Expresso e Visão, estavam a descer 7,43% a meio da manhã de hoje, após o presidente executivo do grupo ter admitido vender revistas para centrar-se nas áreas audiovisual e digital.

Cerca das 10:45, os títulos da Impresa estavam a cair 7,43%, para 0,299 euros, na bolsa de Lisboa.

Na quarta-feira, a Impresa admitiu vender títulos, no âmbito de um "reposicionamento estratégico" da sua atividade, que passa por um "enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital".