Mundiais canoagem

As embarcações portuguesas K2 500 metros e K2 1.000 metros asseguraram hoje a presença nas meias-finais das respetivas disciplinas dos Mundiais de canoagem, que decorrem em Racice, na República Checa.

Na primeira série do dia de K2 500 metros, a embarcação composta por Joana Vasconcelos e Francisca Laia foi terceira, com 1.47,562 minutos, numa prova em que se apuravam diretamente para a final os vencedores de cada uma das três séries, enquanto as equipas que terminaram entre os segundo e sétimo lugares garantiram um lugar nas meias-finais de hoje.

Em K2 1.000 metros, Emanuel Silva e João Ribeiro foram quartos classificados com 3.20,468 minutos, numa prova em que asseguravam presença nas meias-finais os seis primeiros classificados de cada série, mais os três melhores tempos.