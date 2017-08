Actualidade

A seleção portuguesa de kayak-pólo conseguiu hoje a maior proeza da sua história, ao bater a vice-campeã mundial França, por 4-3, na estreia dos Europeus, que os gauleses organizam em St. Omer.

O triunfo, conquistado no último segundo da partida, com penálti convertido por Sérgio Bento, foi difícil, depois de os gauleses terem empatado 3-3 a um minuto do fim.

Os pupilos de Rui Salgado, que marcaram ainda através de Ricardo Assunção e de Vítor Assunção, recuperaram de desvantagens de 1-0 e 2-1.