Incêndios

Os prejuízos diretos do incêndio que afetou o Fundão, distrito de Castelo Branco, na semana passada, são de 14 milhões de euros e a necessária rearborização da Serra da Gardunha deve custar sete milhões de euros, informou hoje a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, estima que haja um prejuízo de 3,5 milhões de euros nas infraestruturas municipais, uma perda de cinco milhões de euros no setor florestal, quatro milhões de euros em empresas do setor agropecuário, turismo e captação de água, 500 mil euros na proteção civil e um milhão para recuperação de habitações afetadas.

O município já fez também uma projeção de ações de regeneração da Serra da Gardunha, que deve custar sete milhões de euros, e do relançamento da economia associada àquela zona, orçado em cinco milhões de euros.