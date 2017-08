Actualidade

As chamadas de Bruno Varela, Bruma e Nelson Oliveira são destaques nos convocados de Fernando Santos para o duplo confronto da fase de qualificação para o Mundial de futebol frente às Ilhas Faroé e à Hungria.

Além destas chamadas realce para os regressos de Fábio Coentrão e de João Cancelo, que vão integrar o lote de 24 jogadores escolhidos para a dupla jornada de qualificação do grupo B europeu de apuramento para o campeonato do mundo de 2018, na Rússia.

Portugal recebe as Ilhas Faroé em 31 de agosto, no estádio do Bessa, enquanto o embate na Hungria está agendado para 03 de setembro.