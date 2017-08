Actualidade

O Governo criou um grupo de projeto, um conselho superior, com 20 elementos e a tarefa de assegurar a coordenação política para a segurança do ciberespaço e o controlo da execução e revisão da estratégia para esta área.

A resolução do Conselho de Ministros, de 13 de julho, para criar o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço é hoje publicada em Diário da República e entra em vigor na sexta-feira.

A responsabilidade pela segurança do ciberespaço nacional está distribuída por "diferentes entidades com missões e objetivos diversos, sendo, por essa razão, imperioso assegurar a existência de uma abordagem transversal e integradora das variadas sensibilidades, necessidades e capacidades dos diversos setores com intervenção" neste âmbito, explica o diploma.