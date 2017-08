Actualidade

As insolvências em Portugal triplicaram em 10 anos, mas deverão abrandar este e no próximo ano, de acordo com um relatório elaborado pela especialista em seguros de crédito Crédito y Caución.

O relatório sinaliza que o número atual de insolvências em Portugal continua a ser o triplo do registado em 2007, mas prevê um sólido decréscimo de 10% e 6% em 2017 e 2018, "o que poderia reduzi-lo para cerca de 270% dos valores anteriores à crise".

A Crédito y Caución prevê uma redução das insolvências a nível global de 3% este ano e de 2% em 2018, devido à recuperação "cada vez mais robusta na zona euro".