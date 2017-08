Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, considerou hoje como "fundamentais" os quatro jogos que restam na qualificação para o Mundial2018 e disse que Portugal não vai perder pontos até à decisão com a Suíça.

"São quatro jogos fundamentais para a seleção e para o nosso objetivo de estar no Campeonato do Mundo, através de apuramento direto. Acredito que iremos conseguir, mas temos de o provar em campo", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O técnico falava aos jornalistas após ter anunciado a lista de convocados para os dois encontros de qualificação para o Mundial2018, diante de Ilhas Faroé e Hungria, adversários que Portugal derrotou facilmente neste apuramento (6-0 e 3-0, respetivamente).