Actualidade

O selecionador nacional de futebol sub-21, Rui Jorge, anunciou hoje os convocados para o arranque da qualificação do Europeu de 2019, apresentando uma lista com muitas novidades para o jogo com País de Gales, em 05 de setembro.

Na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o treinador português expressou a sua confiança de manter o elevado ritmo competitivo da equipa nos últimos anos, mas não deixou de reconhecer que este é um novo grupo e que os jogadores devem aproveitar a oportunidade.

"As expectativas são de tentar que os jogadores continuem a fazer o que têm feito nos últimos anos. O grande objetivo do nosso espaço aqui é colocá-los todos a bater à porta [da seleção A]. Alguns jogadores serão menos conhecidos e estes são momentos para se darem a conhecer melhor e mostrarem a sua qualidade", afirmou.