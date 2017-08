Angola/Eleições

O Governo português espera que o processo eleitoral em Angola decorra "segundo as regras da democracia" e que dele resulte um período de estabilidade no país "como tem acontecido nos últimos anos".

No final do Conselho de Ministros, e questionada sobre as eleições em Angola realizadas na quarta-feira, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, começou por sublinhar que este tema não foi discutido na reunião do Governo, mas acedeu a fazer um breve comentário.

"Sendo um país com que temos fortes relações e um dos países-membros da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], esperamos que elas decorram segundo as regras da democracia", disse.