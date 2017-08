Actualidade

O município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, está a instalar um Serviço de Teleassistência Domiciliária para a população mais idosa e isolada do concelho, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, foi hoje anunciado.

"O serviço é uma resposta social que pretende assegurar melhor qualidade de vida a todos os munícipes que, independentemente da idade, vivam isolados, tenham mobilidade reduzida, passem grande parte do dia ou noite sozinhos, ou se encontrem numa situação de fragilidade social ou emocional após o incêndio de 17 de junho de 2017", explica a autarquia liderada por Valdemar Alves em comunicado enviado à agência Lusa.

Após a elaboração de um Plano de Ação, na sequência de visitas técnicas da Cruz Vermelha Portuguesa, foram já entregues e instalados 13 equipamentos, prevendo-se a instalação de mais 15 até ao final de setembro.