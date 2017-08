Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje um fundo de 200 milhões de euros para apoiar pequenas empresas, incluindo as startup, na fase de arranque e crescimento e atrair investimento estrangeiro para Portugal.

O Fundo Coinvestimento 200M destina-se a apoiar operações de investimento de capital e quase capital em Pequenas e Médias Empresas (PME), em regime de coinvestimento com os privados.

"O que pretendemos com este fundo é permitir às empresas que consigam crescer, não fiquem apenas nas fases iniciais", explicou o ministro da economia, Caldeira Cabral, no briefing sobre a reunião do Conselho de Ministros.