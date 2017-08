Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo de domingo com o Sporting de Braga, para a quarta jornada da I Liga de futebol, com o defesa Ricardo e o avançado brasileiro Soares ainda condicionados.

De acordo com a nota publicada no sitio dos 'dragões', Ricardo está mais perto da recuperação, tendo realizado treino integrado condicionado, enquanto Soares, tal como na quarta-feira, voltou a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio.

O defesa Diogo Dalot, que hoje foi convocado com os seus colegas Diogo Costa, Jorge Fernandes e Luís Mata para a seleção de sub-21, voltou a treinar com o plantel do FC Porto B, depois de ter alinhado na véspera na derrota com o Leixões (1-0).