O Governo autorizou hoje a Fundação Casa da Música a executar a despesa de 7,6 milhões de euros, um montante que havia sido anunciado em maio pelos ministérios da Cultura e das Finanças.

"Foi autorizada a realização de despesa, pela Fundação Casa da Música, tendo em vista assegurar o funcionamento e as atividades desenvolvidas pela instituição, no valor total de 7,6 milhões de euros", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

Em maio, os ministérios da Cultura e das Finanças anunciaram, através da publicação em Diário da República (DR), o aumento das verbas atribuídas às fundações Casa da Música e Serralves, no Porto, em comparação com os anos recentes.