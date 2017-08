Seca

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, alertou hoje que o açude da Maeira se encontra com a capacidade "no nível mínimo", o que está a obrigar ao transporte de água num camião cisterna para abastecer várias povoações.

"A verificar-se a ausência de chuva, poderá esgotar a qualquer momento", disse o autarca, durante a reunião pública do executivo camarário, apelando a um "comportamento cívico" das populações que leve à redução do consumo de água.

No final da reunião, Almeida Henriques explicou aos jornalistas que no açude da Maeira, situado no Rio Vouga, "é captada a água para o abastecimento público desta povoação e de outras, nomeadamente nas freguesias de Mundão, Barreiros de Cepões, Cavernães, Santos Evos, S. Pedro de France e Lordosa".