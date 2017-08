Actualidade

A CP vai disponibilizar meio milhão de lugares nos comboios urbanos do Porto em 02 e 03 de setembro, durante o Red Bull Air Race, triplicando a oferta habitual em fins de semana, anunciou hoje a transportadora.

Em comunicado, a CP informa também que, nessa altura, vai facultar bilhetes de ida e volta a dois euros para viagens com origem em qualquer estação da rede urbana do Porto e destino a São Bento, no Porto, General Torres ou Devesas, ambas em Vila Nova de Gaia.

A transportadora considera que a proximidade das três estações aos locais de melhor visualização das provas "torna o comboio o meio ideal de transporte, permitindo poupar tempo e dinheiro e evitar os fortes constrangimentos de trânsito e estacionamento nos acessos ao centro do Porto".