Actualidade

O Figueira Film Art, que se realiza na Figueira da Foz, começa na segunda-feira e estende-se até 03 de setembro, contando com 67 filmes de 13 países a concurso, anunciou a organização.

A quarta edição do festival tem como padrinho João Mário Grilo, sendo exibido durante o certame o filme da autoria do cineasta "A Vossa Terra", sobre o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, disse à agência Lusa o diretor do Figueira Film Art, Luís Albuquerque.

Na cerimónia de abertura, será exibido o filme do realizador francês Stéphane Brizé, "A vida de uma mulher", que foi selecionado para competir no Festival de Cinema de Veneza, em 2016.