Actualidade

Um prédio de seis andares no concelho do Seixal teve de ser hoje evacuado devido à queda de um muro de suporte do edifício, não se registando feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Setúbal.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que na origem deste acidente esteve uma rotura numa conduta de água num prédio da Avenida da República, que se registou pelas 12:00.

"Aquilo que verificámos, por precaução, foi a necessidade de proceder à retirada imediata dos moradores porque a rotura causou instabilidade no solo e originou a queda do muro", sublinhou o CDOS.