Actualidade

Uma equipa da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) desloca-se sexta-feira ao sítio arqueológico subaquático no Golfo de Cádiz, no sul de Espanha, onde se encontram os vestígios da fragata espanhola Nuestra Señora de las Mercedes, foi hoje divulgado.

O Ministério espanhol da Educação, Cultura e Desporto está a coordenar a terceira expedição científica ao naufrágio do Nuestra Señora de las Mercedes, que se iniciou no passado fim de semana e terá a duração de dez dias.

A representação nacional, constituída por três elementos - dois arqueólogos e um perito em conservação e restauro - "enquadra-se nas competências atribuídas à DGPC de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos arqueológicos autorizados, decorrendo no contexto da permanente e excelente articulação que tem sido mantida entre Portugal e Espanha", afirma a direção-geral, em comunicado enviado à agência Lusa.